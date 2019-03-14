Обрадович назвал состав «молодежки»

Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана на предстоящие сборы в Баку с 16 по 26 марта. Главный тренер U-21 Милан Обрадович пригласил в ряды команды 24 футболиста.

За время сборов «молодежка» проведет два контрольных матчах – с «Сабаилом» (23 марта) и МОИК (26 марта). Обе встречи пройдут на тренировочном поле Олимпийского стадиона Баку и начнутся в 15:00.

Вратари: Камран Ибрагимов («Нефтчи»), Шахин Закиев («Кешля»), Мурад Попов («Габала»);

Защитники: Амин Сейдиев («Габала»), Туран Манафов («Загатала»), Риджат Гараев («Сумгайыт»), Мурад Гаялы («Кешля»), Гусейн Сейлигли («Бешикташ», Турция), Фаик Гаджиев (МОИК), Нихат Гаджиев («Карабах»);

Полузащитники: Гаджиага Гаджилы, Исмаил Ибрагимли, Ниджат Сулейманов (все – «Карабах»), Зия Азизов (НЕК, Голландия), Турал Байрамлы («Даугавпилс», Латвия), Аббас Агазаде, Али Садыхов (оба – МОИК), Метин Гюлер («Бешикташ», Турция), Бахшали Бахшалиев («Сумгаыйт»), Арзиман Ризванов («Богемианс», Чехия), Ровлан Мурадов («Габала»);

Нападающие: Фарид Набиев («Славия» Прага, Чехия), Сулейман Ахмедов («Сумгайыт»), Нурлан Гулиев («Кешля»). (АФФА)