ОБНОВЛЕНО: В Шанхае из-за тайфуна эвакуировали почти 200 тыс. человек

Тайфун «Ампил» в воскресенье обрушился на восточное побережье Китая, неся с собой сильные порывы ветра и ливневые дожди, сообщает метеорологическое управление КНР.

Десятый в этом году тайфун обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск). Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час.

Власти пока сохраняют введенный накануне повышенный «оранжевый» уровень предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия «Ампил», прежде всего, это прибрежные районы провинций Чжэцзян и Цзянсу, а также город Шанхай.

****

Власти Шанхая предпринимают экстренные меры из-заприближения тайфуна «Ампил».

Принято решение эвакуировать более 190 тыс. человек.

Кроме того, жителей Шанхая просят проявлять максимальную осторожность и оставаться в безопасных местах, не подверженных затоплению. Кроме того, закрыты строительные площадки, туристические объекты и развлекательные парки. Отменены или отложены спортивные мероприятия на открытом воздухе, передает РИА Новости.

Ожидается, что тайфун обрушится на Шанхай уже сегодня днем. В мегаполисе выпадет до 50 мм осадков, значительно усилится ветер.

36 просмотров