Обновленный Налоговый кодекс усилит фискальную нагрузку на бизнес

Отредактированный Налоговый кодекс, который начал действовать с января текущего года, преподносится как документ, призванный облегчить налоговую нагрузку на деловые круги. Однако независимые эксперты уверены, что масштабные поправки в кодифицированный законодательный акт, напротив, усилят налоговое бремя для бизнеса, поскольку, главным образом, они направлены на борьбу с уклонением от налогов и достижение прозрачности в этой сфере. При новом кодексе предприниматели уже не смогут использовать «левые» схемы, позволявшие им уклоняться от государственных сборов, а это означает, что платить придется по полной.

О том, чем на самом деле являются изменения в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце прошлого года и вступили в силу в начале года текущего, # поговорило с известным экономистом Акрамом Гасановым.

— Во-первых, должен сказать, что официальные структуры преподносят изменения в НК как борьбу с теневой экономикой и уклонением от налогов, а также параллельно представляют это как снижение налоговой нагрузки на бизнес. Сама по себе постановка вопроса противоречива, поскольку теневая экономика и уклонения на то и существуют, чтобы не платить налоги или платить их меньше. Изменения в налоговый кодекс для борьбы с теневой экономикой и уклонением от налогов не могут одновременно снижать налоговую нагрузку на бизнес — это невозможно.

В таких заявлениях прослеживается определенная доля лукавства. Можно согласиться только с первой частью такой постановки вопроса. Действительно, изменения в НК являются прорывными, поскольку направлены на борьбу с уклонением от налогов и теневой экономикой, но в то же время они подразумевают увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Поясню на конкретных примерах то, как местный бизнес уходил в тень, либо же уклонялся от налогов. Каковы самые распространенные примеры этого? Теневая экономика в основном имела место там, где можно было обходиться без учета вообще — неофициально закупать товары и привозить их в страну, благодаря коррупции в таможенных органах, неофициально их реализовывать, никак не регистрируя и, естественно, не платить при этом налоги.

— Как с этим борется новая версия налогового законодательства?

— Изменения в НК представляют собой яркий пример того, как с этим будут теперь бороться. Отныне субъекты предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица) могут закупать товары и услуги от таких же субъектов предпринимательства только на основе электронной накладной фактуры и продавать бизнесу на той же прозрачной основе. Контроль налоговых органов усилился, они могут легко отследить такие операции и в случае уклонений новая редакция документа предусматривает немалые штрафы и санкции.

С другой стороны, согласно изменениям, определенные виды товаров подлежат обязательной маркировке в целях налогового администрирования. Перечень таких товаров пока не определен. Постоянно приходится констатировать, что законно принятых механизмов во многих случаях нет, и этот момент не стал исключением, однако в течение ближайших месяцев, думаю, вопрос будет решен. Это означает, что отныне магазины не смогут закупать товары на «толкучке» (в торговых центрах «Бина» и «Садарак», — ред.). И это наиболее яркий пример последствий принятых изменений, поскольку там не будут продавать по электронной накладной фактуре, предприниматель не сможет маркировать товар, а если сделает это, его спросят о происхождении товара, где он его взял?

Отсутствие маркировки чревато штрафами при проверке налоговых органов. Кроме того, любой покупатель может увидеть это и поднять шум. В торговый объект может наведаться пресса и предать дело огласке.

— По сути дела, обязательная маркировка призвана защитить покупателей от подделок, и позволит контролировать оборот, с которого предприниматели платят налоги. Но значит ли это, что контрабанда и подделки уйдут в прошлое?

— Таможня говорит, что с коррупцией и злоупотреблениями покончено. Сейчас со стороны ГТК делаются такие заявления, мол, оттуда даже мышь не проскочит. Однако все мы видели, как на новогодних праздниках хлопушки, петарды и прочая пиротехника, запрещенная к продаже, гремела по всей стране — в лифтах, на улицах, к месту и не к месту, пугая стариков, людей со слабым здоровьем. И это притом, что оборот пиротехники незаконный. Ее нельзя ввозить без специального разрешения и тем более торговать на каждом шагу. Как же завезли этот товар? Обстоятельство, свидетельствующее о том, что в таможенных органах все еще не все в порядке. Но допустим, что отныне этому будет положен конец.

И вот если на таможне будет наведен порядок, в отличие от прежних лет, бизнес будет покупать товары официально и продавать официально по электронным накладным фактурам. Объем теневой экономики сократится, поскольку все будет учитываться и контролироваться. В противном случае, этому может воспрепятствовать не только налоговый орган, но также пресса и даже простой покупатель, увидевший немаркированный товар. Результат — снижение уровня теневой экономики и это, конечно же, здорово.

— Не приведет ли выход бизнеса из тени к росту налоговой нагрузки и повышению цен?

— Налоговая нагрузка на бизнес в результате этих, безусловно, положительных шагов, действительно возрастет. Ведь если раньше предприниматели не платили налоги, теперь их заставят платить. Велика вероятность, что бизнес будет перекладывать часть расходов, связанных с налогообложением, на конечного потребителя товаров и услуг. Предприниматели повысят цены, если только не будут платить налоги из собственного кармана, а ведь такие случаи были. Мы помним, как после девальвации — напомню, манат девальвировал более чем в два раза — цена на бананы не выросла, хотя эти цитрусовые мы закупаем заграницей и за доллары.

— Почему?

— Потому что торговля бананами была монополизирована, а цена на них была и без того высокой. Бананы стали обходиться дороже импортерам, но представьте, как много они зарабатывали на этом до девальвации. Такое возможно и сейчас по некоторым видам продуктов, но не по всем, разумеется. Отсюда все основания полагать, что рост налоговой нагрузки отразится на ценах. Но повторяю, что в целом борьба с теневой экономикой должна приветствоваться даже такой ценой.

Важно, чтобы эта борьба и обновленное законодательство распространялось на всех, без исключений и поблажек для торговцев и продавцов, курируемых чиновниками-олигархами. Поскольку иначе возникнет новая форма монополии. Ведь если раньше у нас монополия начиналась с таможни, где кто-то мог завозить товары, а кто-то нет, сейчас это будет происходить, благодаря налоговым органам, которые, скажем, станут закрывать глаза на злоупотребления одних, и очень строго относиться к другим.

Естественно, в этом случае налоговая нагрузка будет распределяться неравномерно, и тот бизнес, для которого она меньше, вытеснит конкурентов. При справедливом подходе, если принятое законодательство будет применяться ко всем субъектам предпринимательства одинаково, оно будет иметь самые позитивные результаты. Сократится доля теневой экономики, увеличатся поступления в государственную казну, а значит, само государство будет больше зависеть от налогоплательщика.

— С какими еще злоупотреблениями борется новое налоговое законодательство?

— Не представляет секрета то, что многие налогоплательщики занижали налоговую нагрузку, оформляя своих работников как индивидуальных предпринимателей. До поправок в НК за одного работника работодатель платил 14% подоходного налога и 25% социальных отчислений. Не желая платить, работодатели оформляли сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей, а это 4% налога в столице (2% в регионах) и порядка 25 манатов отчислений на обязательное социальное страхование. Естественно, это было очень выгодно.

Во многих случаях, чтобы не платить либо же снизить 20-процентный налог на прибыль, компании занижали прибыль, создавая липовые расходы путем фиктивных договоров с плательщиками упрощенного налога. Им заказывали фиктивные товары и услуги, однако на деле платили не им, а через них, изымая таким образом деньги. Одно дело, когда в конце года бизнес платит 20% налога на прибыль. Другое — эти же деньги перечисляются за какие-то услуги плательщику упрощенного налога за вычетом 2- 4% этого налога и 25 манатов социальных отчислений.

Эта «лавка» в наступившем году прикрыта, благодаря изменениям в Налоговый кодекс. С января текущего года упрощенный налогоплательщик не сможет больше оказывать услуги бизнесу. Замечу, что мы сейчас не оцениваем верность данного шага. Разумеется, это борьба с уклонением от налога, но это также рост налоговой нагрузки, поскольку отныне налогоплательщики не смогут оптимизировать свои налоги, благодаря упомянутым «левым» схемам. Однозначно это рост налоговой нагрузки на самих упрощенных налогоплательщиков и более крупный бизнес, который занижал свои прибыли благодаря этим упрощенным налогоплательщикам.

— Однако новое законодательство предусматривает также льготы для бизнеса?

— Да, налоговые изменения подразумевают определенные льготы для микробизнеса. Это тоже очень здорово. Например, микробизнес будет платить, если это индивидуальный предприниматель, 20-процентный налог только с 25% дохода. Если это юридическое лицо – налог на прибыль составит только 25%. Но в итоге это все равно больше, чем было при упрощенном налогообложении. Поэтому разговоры о том, что сделали налоговую нагрузку меньше, лукавство. Единственно на семь лет отменили подоходный налог для физических лиц, которые работают в ненефтяном негосударственном секторе, если зарплаты не превышают 8 тыс. манатов. Обстоятельство, в целом снижающее налоговую нагрузку, но с учетом всего вышесказанного, несерьезная выгода для бизнеса.

— К каким же мы приходим выводам?

— Принятые изменения в Налоговый кодекс надо оценивать как серьезную борьбу с теневой экономикой, уклонением от налогов. Но одновременно де-факто это рост налоговой нагрузки на бизнес, что в той или иной мере в этом году скажется на ценах, а значит, и на потребителях. Примечательно, что в последнее время официальные круги представляют налоговые правки как снижение налоговой нагрузки на бизнес. И это притом, что с самого начала они говорили об изменениях в НК не как о снижении налоговой нагрузки, а именно как борьбе с уклонением налогов и теневой экономикой. Т.е. как оно есть на самом деле.

Однако по ходу действия некоторые эксперты, включая меня, стали заявлять, что поправки в НК приведут к росту налоговой нагрузки, что, собственно, положило начало популистским заявлениям о снижении налоговой нагрузки. Но это именно популизм и игра на публику. На самом деле это не так и в этом нет ничего плохого. Странно, что наши официальные круги так боятся признать данный факт.

Ведь если замыслы честные и в самом деле собираются бороться с теневой экономикой, то ради бога! Пусть это обойдется такой ценой. Потому что объективно в результате налоговых правок должны понизиться объемы теневой экономики, следом должна сократиться коррупция, доходы и расходы государства станут прозрачнее, а налогоплательщики будут ощущать себя плательщиками налогов, от которых зависят государственные органы. Бизнес будет требовать свои права и это, безусловно, хорошо, когда чиновники зависят от налогов — все западные демократии основаны на этом.

А ведь у нас сегодня, как и в целом на постсоветском пространстве, налоги рассматриваются бизнесом и населением как дань. В чем отличие дани от налогов? Дань платят как врагу, это враждебное отношение между государством, бизнесом и населением. Другое дело — налог. Плательщик налога требует взамен соблюдения своих прав, скажем, нормальной судебной системы, адекватного законодательства, соответствующего отношения от чиновников и многое прочее. Многие страны шли к этому столетиями и мы на правильном пути. Этого не надо бояться, и нужно говорить правду — мол, мы усиливаем администрирование налогов и санкции, бизнес больше не сможет уклоняться от налогообложения. При этом важно, чтобы все было по закону. И если все будут равны перед законом, страна придет к серьезным положительным результатам. Если нет — как уже говорилось, мы лишь увидим, как мелкий бизнес постепенно исчезнет, уступая место монополиям.

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