Обновлен СПИСОК безвизовых стран для граждан Азербайджана

В настоящее время, граждане Азербайджана могут посещать без визы 65 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компания Henley & Partners.
Согласно отчету, Азербайджан в списке занимает 78 место. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.
Среди стран Азии, которые наши граждане могут посещать без визы, есть Бангладеш, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы и другие, среди европейских стран – Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и другие, среди африканских стран – Мадагасакар, Намибия, Руанда и так далее, среди стран Америки – Боливия, Колумбия, Эквадор, Никарагуа, а также все страны СНГ, кроме Туркменистана и другие страны.
Список стран, которые могут посещать граждане Азербайджана без визы:
|
Название страны
|1.
|Албания
|2.
|Антигуа и Барбуда
|3.
|Багамские острова
|4.
|Бангладеш
|5.
|Барбадос
|6.
|Беларусь
|7.
|Боливия
|8.
|Босния и Герцеговина
|9.
|Вануату
|10.
|Гаити
|11.
|Гвинея-Бисау
|12.
|Грузия
|13.
|Доминика
|14.
|Зимбабве
|15.
|Индонезия
|16.
|Иордания
|17.
|Иран
|18.
|Острова Кабо-Верде
|19.
|Казахстан
|20.
|Камбоджа
|21.
|Катар
|22.
|Колумбия
|23.
|Коморские острова
|24.
|Кыргызстан
|25.
|Лаос
|26.
|Ливан
|27.
|Маврикий
|28.
|Мавритания
|29
|Мадагаскар
|30.
|Макао
|31.
|Малави
|32.
|Малайзия
|33.
|Мальдивы
|34.
|Маршалловы острова
|35.
|Микронезия
|36.
|Мозамбик
|37.
|Молдова
|38.
|Намибия
|39.
|Непал
|40.
|Никарагуа
|41.
|Ниуэ
|42.
|Острова Кука
|43.
|Пакистан
|44.
|Палау
|45.
|Россия
|46.
|Руанда
|47.
|Самоа
|48.
|Северная Македония
|49.
|Сейшельские острова
|50.
|Сент-Винсент и Гренадины
|51.
|Сербия
|52.
|Сирия
|53.
|Сомали
|54.
|Таджикистан
|55.
|Тимор-Лесте
|56.
|Того
|57.
|Тувалу
|58.
|Турция
|59.
|Уганда
|60.
|Узбекистан
|61.
|Украина
|62.
|Черногория
|63.
|Шри-Ланка
|64.
|Эквадор
|65.
|Ямайка
Отметим, что авторы рейтинга указали так же Армению одной из стран, которую якобы могут посещать граждане Азербайджана.
Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что при составлении списка, по видимости, не был учтен факт отсутствия дипломатических отношений между двумя странами из-за оккупации международно признанных территорий Азербайджана Арменией.