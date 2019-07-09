Обнаружено место захоронения французского генерала

Участники российско-французской археологической экспедиции обнаружили в Смоленске останки, предположительно, соратника императора Наполеона — генерала Шарля Этьена Гюдена, погибшего в августе 1812 года. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза, для подтверждения личности, рассказала в понедельник ТАСС вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

«Поиски проходили в районе Валутиной Горы в центральном парке Смоленска. 6 июля была найдена могила, при вскрытии гроба обнаружены останки, которые с большой долей вероятности принадлежат генералу Шарлю Этьену Гюдену. Согласно историческим источникам, он погиб во время сражения в августе 1812 года. Из-за ранения ему ампутировали ногу, вторая нога также была повреждена. Эти же признаки есть у найденных останков», — сказала Катасонова.