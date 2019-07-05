Обнародованы результаты проведенных на пляжах Азербайджана мониторингов

Сотрудники управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели очередные мониторинги на пляжах с 28 июня по 4 июля, взяли пробы морской воды и провели микробиологический анализ.

Согласно результатам анализа, в Баку и на Апшеронском полуострове морская вода на пляжах Билгя, Нардаран, Бузовна, Мардакян, Шувалан, Загульба, Пиршаги пригодна для использования.

Сотрудник управления Нармин Бабашова отметила, что морская вода на пляжах Новханы, Тюркан, Говсан, Шыхово, Сахил и Сумгайыт непригодна для использования из-за микробиологического загрязнения.

Отметим, что, согласно результатам этого анализа, пляж Новханы считается загрязненным.

Представитель МЭПР заявила, что мониторинги проводились в северной и южной частях Каспийского моря. Она сказала, что, в отличие от предыдущих результатов, на этот раз морская вода пляжей не только Набрани, но и Ялама в Хачмазском районе, Сейидлар, Истису (Муктадир), Лянкярани и Астары также были признаны микробиологически загрязненными и, следовательно, являются непригодными для купания.

По словам Н.Бабашовой загрязнение пляжей в Новханы, Ялама, Сейидляр, Истису (Муктадыр), Лянкяране и Астаре связано с началом деятельности зон обслуживания на названных пляжных территориях и сбросом отходов и загрязненных вод в море.