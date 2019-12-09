Обнародованы результаты опроса по оценке деятельности депутатов Милли Меджлиса

Между членами Союза парламентских журналистов (СПЖ) проведен опрос по оценке деятельности депутатов Милли Меджлиса Азербайджана пятого созыва.

Как сообщает Report, по итогам опроса были определены самые активные народные избранники.

Обнародованы результаты опроса журналистов по 4 номинациям («Самый активный депутат года», «Самый активный депутат, защищающий права избирателей», «Самый активный депутат, выступивший с законодательной инициативой», «Самый активный депутат, представляющий Азербайджан в международных организациях»).

Зампредседателя СПЖ Агиль Арслан сообщил, что в опросе приняли участие около 70 аккредитованных в Милли Меджлисе журналистов. По его словам, это 14-й по счету опрос Союза: «В конце каждого года мы проводим традиционный опрос о деятельности депутатов. Как известно, Милли Меджлис пятого созыва распущен главой государства, и 9 февраля будут проведены внеочередные парламентские выборы. Поэтому мы решили представить общественности самых активных депутатов прошедших 4 лет».

За 4 года победителями номинации «Самый активный депутат года» стали: покойный депутат Евда Абрамов, Сиявуш Норузов, Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Мустафа. Эти депутаты были определены за активность в обсуждении текущих вопросов и вопросов повестки на пленарных заседаниях в период деятельности Милли Меджлиса пятого созыва.

В номинации «Самый активный депутат, защищающий права избирателей» победили Ганира Пашаева и Вахид Ахмедов. Эти депутаты помогали решить проблемы избирателей в течение 4-летней работы парламента.

Победителями номинации «Самый активный депутат, представляющий Азербайджан в международных организациях» стали Джаваншир Фейзиев, Бахар Мурадова, Азай Гулиев и Тахир Миркишили. Победители данной номинации отобраны за активное представление Азербайджана в международных организациях и мероприятиях в период 4-летней деятельности Милли Меджлиса.

Победителями номинации «Самый активный депутат, выступивший с законодательной инициативой» стали Али Гусейнли, Али Масимли и Ахлиман Амирасаланов. Победители данной номинации определены за выступления с законодательными инициативами в период 4-летней деятельности парламента.