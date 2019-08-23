Обнародовано ранее анонсированное Кремлем заявление Путина

Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США, сообщает РИА Новости.

В начале выступления российский лидер напомнил, что Вашингтон испытал крылатую ракету наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, что противоречит ДРСМД.

«Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 (использованная пусковая установка) якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали», — подчеркнул президент.

Возникает вопрос, что теперь будет размещаться в Польше и Румынии — системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности, уточнил Путин.