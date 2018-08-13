Обнародована причина массового отравления в одном из ресторанов Баку

В связи с массовым отравлением в ресторане “Тонгал” по адресу пр.Гасана Алиева, 82, произошедшем 11 августа, в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана сразу же была сформирована оперативная рабочая группа, в ресторане, Клинико-медицинском центре и Детской клинической больнице №2, куда были размещены пострадавшие, ведутся проверки.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновативных решений Агентства.По предварительным данным, примерно в 22:00 в ресторане “Toнгал” у членов одной семьи, сидевших за различными столами, в течение нескольких часов после принятия пищи были зафиксированы признаки пищевого отравления. В общей сложности, отравились 13 человек, среди которых три малолетних ребенка.У пострадавших были взяты соответствующие пробы и направлены в лабораторию. По предварительным данным, причиной отравления стало мясо и мясопродукты, не прошедшие санитарно-ветеринарной проверки. В ресторане “Toнгал” проведены соответствующие эпидемиологические проверки, установлены серьезные нарушения норм продовольственной безопасности, по факту составлен протокол. Проверки продолжаются, общественность будет оповещена о результатах проверок.

После лечения 11 из 13 пострадавших были отпущены домой, двое детей все еще проходят лечение в Детской клинической больнице №2. Их состояние удовлетворительное.

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