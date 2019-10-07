Обнародована повестка завтрашнего пленарного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится завтра.

В повестку заседания включены 13 вопросов.

К ним относятся проекты изменений в законы «О государственной пошлине», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «О лицензиях и разрешениях», «О порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджанской Республики» и др., а также в кодексы Административных правонарушений и Исполнения наказаний.

Проекты будут обсуждаться во II и III чтениях.