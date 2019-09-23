Обнародована повестка первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Обнародована повестка первого пленарного заседания осенней сессии парламента Азербайджана на 30 сентября.

Повестка встречи включает 20 вопросов.

Это поправки в законы «О предупреждении насилия в семье», «О социальной службе», «О государственной заботе больным с рассеянным склерозом», «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», «О профессиональном образовании», «Об образовании»; «О рекламе», «О правах ребенка», «О дошкольном образовании», «О кинематографии», «О средствах массовой информации», «Об издательском деле», «Об общественном телевидении и радиовещании», «О телекоммуникациях», «О театре и театральной деятельности», «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих», «О трудовых пенсиях» и «Об Азербайджанском обществе красного полумесяца».