Обнародована квота на иностранных работников в Азербайджане на следующий год

«В связи с привлечением иностранных граждан для работы в Азербайджане на следующий год предусмотрена квота на 6 725 мест».

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, Кабинет министров должен утвердить квоту.

А.Алиев напомнил, что при определении квоты устанавливается тесное сотрудничество с работодателями: «Здесь отбираются такие специальности, обеспечить рабочей силой которые бывает достаточно трудно. Стараемся привлечь высококвалифицированных специалистов. Что касается других областей, мы возмещаем спрос за счет возможностей местного рынка труда».