Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Как сообщалось ранее, 29 июня вечером и 30 июня в результате входа на территорию Азербайджана, движущейся от Черного моря относительно холодной воздушной массы, погода в стране изменилась и стала нестабильной, на территории страны наблюдались грозовые дожди, местами ливневого характера, местами порывистый западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Агдаме составило 23 мм (37 процентов месячной нормы), в Шахдаге — 22 мм (19 процентов месячной нормы), в Халтане — 19 мм, в Гедабеке — 19 мм (15 процентов месячной нормы), в Зардабе — 16 мм (68 процентов процентов месячной нормы), в Тертере — 14 мм (28 процентов месячной нормы), в Кишчае — 14 мм (13 процентов месячной нормы), в Гёйгёле — 13 мм (10 процентов месячной нормы), в Гёйчае — 12 мм (26 процентов месячной нормы), в Шемкире — 12 мм (23 процента месячной нормы), в Огузе — 10 мм, в Алтыагаче, Губе, Шабране, Гяндже — 9 мм, в Нафталане — 8 мм, в Гусаре, Кюрдемире, Товузе — 7 мм, в Евлахе, Исмайыллы — 6 мм, в Шеки, Маразе, Габале — 4 мм, в Балакяне, Агдаре — 3 мм, в Грызе, Хыналыге, Хачмазе и Агфстафе — 2 мм, в Шемахе, Мингячевире — 1 мм.

Западный ветер в Нафталане временами усилялся до 32 м/с, в Мингячевире — до 28 м/с, в Гяндже — до 24 м/с, в Барде и Агстафе — до 16 м/с, на Абшеронском полуострове и Абшеронском морском районе — до 19-28 м/с. Согласно информации станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 4,5 метра.

По сравнению со вчерашним днем в воскресенье температура воздуха упала на 8-10 градусов.