Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 30 июня до утра 1 июля в стране продолжаются нестабильные погодные условия, наблюдались молнии, временами дожди, местами интенсивного характера, в Дашкесанском районе выпал град.

Западный ветер местами усилился.

Количество осадков в Халтане, Гырызе составило 37 мм (41 % месячной нормы), Исмаиллы – 34 мм, Гейчае — 24 мм (53 % месячной нормы), Габале — 18 мм (16 % месячной нормы), Шемахе — 18 мм (29 % месячной нормы), Хачмазе — 17 мм (93 % месячной нормы), Астаре — 16 мм (35 % месячной нормы), Алтыагадже — 14 мм, Дашкесане, Гусаре, Сарыбаше — 13 мм, Лерике, Агсу, Евлахе — 11 мм, Кишчае (Шеки), Лянкяране — 10 мм, Хыналыге, Маразе, Агдаме, Гедабеке – 9 мм, Шабрани, Ярдымлы – 8 мм, Загатале, Тертере – 6 мм, Шахдаге и Шеки – 5 мм, Агдере (Ордубад), Губе, Барде — 4 мм, Гейгеле, Огузе – 3 мм, Астафе, Гяндже, Нафталане, Товузе – 2мм, Шахбузе, Шемкире, Балакене, Мингячевире, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газымамеде, Биласуваре, Нефтчале, Набрани – 0,5-1 мм.

30 июня в 20:35-20:45 в Дашкесане выпал град диаметром 12 мм.

Западный ветер в Нафталане усилился до 32 м/с, Мингячевире, Гяндже, Агстафе, Шахбузе — 20 м/с, Сальяне, Агдаме — 18 м/с, Зардабе — 17 м/с, Нефтчале — 15 м/с, Абшеронском полуострове и Абшеронском приморском районе — 18-23 м/с, временами — 25-30 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни высота волны достигла 5,8 метров.

Температура: 30 июня в Баку температура погоды была на 0,4 градуса ниже климатической нормы, максимальная температуры воздуха в Баку и на Абшероснком полуострове составила 23-28 градусов тепла, центрально-низменных районах – 26-32 градуса тепла, горный районах – 14-19 градусов тепла, Нахчыванской АР — 30-34 градусов тепла.