Обнародована дата визита президента Таджикистана в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с официальным визитом 10-11 августа.
Об этом сообщает пресс-служба главы таджикского государства, передает радио «Озоди».
В рамках визита планируется подписать ряд новых документов об двустороннем сотрудничестве.
Ожидается, что глава Таджикистана также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана и председателем парламента.
Отметим, что договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.27 просмотров