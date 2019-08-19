Обнародован состав сборной Хорватии на матч со сборной Азербайджана

Обнародован состав сборной Хорватии на групповом этапе ЕВРО-2020 против сборных Словакии и Азербайджана.

Главный тренер Златко Далич привлек в основной состав 23 футболиста и 6 запасных.

Вратари: Лувр Калинич («Aston Villa», Англия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Симон Слуга («Luton», Англия). Защитники: Домагой Вида («Beşiktaş», Турция), Дейан Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Йедвай («Байер» Германия), Маттей Митрович («Брюгге», Бельгия), Борна Барышич («Reyncers», Шотландия) Kaрло Бартолец («Kopenhagen», Дания), Миле Шкорич(«Osiyek»), Дарио Мельняк («Rizespor», Tурция) Полузащитники: Лука Модрич («Real Madrid», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Милан Бадель («Лаццо», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Atalanta», Италия), Никола Власич (ЦСКА, Россия). Нападающие: Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Йосип Беркало («Volfsburq», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич («Динамо», Загреб).

Отметим, что сборная Хорватии проведет матч со сборной Азербайджана 6 сентября, а 9 сентября схлестнется со сборной Азербайджана. Обе встречи хорваты проведут на выезде.(report)