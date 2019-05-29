Обнародован состав сборной Азербайджана

Обнародован состав молодежной сборной Азербайджана на сборы в Баку с 30 мая по 3 июня в рамках подготовки к матчу отбора на ЕВРО-2021 (U-21) против Лихтенштейна (6 июня). Рулевой сборной Милан Обрадович пригласил в ряды «молодежки» 24 футболиста.

Состав команды: Камран Ибрагимов («Нефтчи»), Шахин Закиев, Мурад Гаялы (оба – «Кешля»), Мурад Попов, Амин Сейдиев, Ровлан Мурадов (оба – «Габала»), Туран Манафов («Загатала»), Риджат Гараев, Сулейман Ахмедов (оба – «Сумгайыт»), Гусейн Сейлигли («Бешикташ», Турция), Нихат Тамазов, Ниджат Сулейманов, Гаджиага Гаджилы, Исмаил Ибрагимли, Эльчин Джафаргулиев, Муса Гурбанлы (все – «Карабах»), Эльчин Мустафаев, Шакир Сеидов, Эмиль Гасымов (все – «Сабах»), Арзиман Ризванов («Богемианс», Чехия), Барыш Экинчиер («Бохум», Германия), Зия Азизов (НЕК, Голландия), Турал Байрамлы («Даугавпилс», Латвия), Рафаэль Магеррамли («Зире»).

Отметим, что Байрамлы присоединится к команде 2 июня. (АФФА)