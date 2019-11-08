Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков. Утром местами туман. В предгорных районах температура воздуха 16-21, в горных — 13-18 градусов тепла, передает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков, утром в горах туман. Максимальная температура воздуха 16-21 градус, в горных районах 15-19 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Утром местами туман, максимальная температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков. Максимальная температура воздуха — 16-21 градус тепла.

В столице в основном без осадков. Ветер умеренный южный. Максимальная температура воздуха днем — 17 — 21 градус тепла.