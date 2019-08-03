Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный северный ветер днем переменится на юго-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура возд уха на Абшеронском полуострове ночью — 20-24, днем — 30-34 градуса тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 миллиметров до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 40-50 процентов.

На Абшеронских пляжах северный ветер днем переменится на юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) — 22-23 градуса тепла. В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, местами грозы и град. Ожидается западный ветер, временами усиливающийся..

Температура воздуха ночью — 20-25, днем — 33-38 градусов тепла, в горах — ночью 12-17, днем — 20-25 градусов тепла.