Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура в августе будет соответствовать климатической норме.

Месячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее. В первой декаде августа погодные условия будут умеренными, преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди. На Абшеронском полуострове будет преобладать северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла (ночью — 20-25, днем — 30-35, в отдельные дни до 38 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 24-27 градусов тепла (ночью — 18-23, днем — 32-37, в некоторые дни до 39-41 градус тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-10 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 17-20 градусов тепла (ночью — 13-18, днем — 21-26, в некоторые дни до 29 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нее (норма 32-55 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 23-25 градусов тепла (ночью — 20-25, днем – 30-35, в некоторые дни до 38 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами выше нее (норма 15-27 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 21-24 градуса тепла (ночью — 17-22, днем — 27-32, в некоторые дни до 35-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или немного выше нее (норма 13-116 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 24-26 градусов тепла (ночью — 22-27, днем — 32-37, в некоторые дни до 39-41 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в отдельных местах чуть выше нее (норма 6-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 22-25 градусов тепла (ночью — 20-25, днем – 30-35, в некоторые дни до 37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами чуть выше нее (норма 13-83 мм).