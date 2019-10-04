Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером ожидаются грозы, временами дожди.

7 октября скорость западного ветра временами усилится. В предгорных районах температура воздуха составит 25-30, в горных районах 15-20 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 7 октября возможны грозы и дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер, скорость которого 7 октября временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 22-27, в горных районах 18-23 градуса тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков, однако вечером 6 октября в некоторых местах ожидаются грозы, временами кратковременные дожди. Скорость западного ветра 7 октября временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Скорость западного ветра 7 октября временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 26-31 градус тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны грозы и дожди. 7 октября западный ветер временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.

В столице страны — Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером 5 октября местами есть вероятность кратковременных осадков. 7 октября умеренный южный ветер перейдет на временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-20, днем 24-27 градусов тепла.