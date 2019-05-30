Обнародован План действий Совета Европы

«Азербайджан строит отношения с международными организациями на основе равноправия и взаимного интереса. Принятый план действий создаст новые возможности для сотрудничества с Советом Европы».

Как сообщает Report, об этом на презентации нового Плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2018-2021 гг. заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«План действий рассчитанный на четыре года является основой для практического сотрудничества с Советом Европы. В ней представлены много вопросов, которые интересны для нашей страны. Развитие демократического общества в Азербайджане -основная задача нашей политики. И в этой связи сотрудничество с СЕ осень важно для нас»-, отметил он.

Он также отметил, что помимо судебной сферы, борьбы с коррупцией, торговлей людьми, будут представлены новые сферы сотрудничества.

«Это гендерное равенство, права детей; развитие молодежи и другие вопросы будут включены в новый план. Считаю, что и СЕ разделяет эти же ценности»,- отметил замминистра.