«Обменяем муллу на попа», — предлагает власть Эрдогана

Отношения Турции и США в последние годы все с большей скоростью ухудшаются. Взаимные обиды, обвинения и недопонимание дошли уже до уровня санкций. Проблемы были и раньше, но так или иначе, они решались, достаточно быстро и безболезненно. Такого противостояния, как в последнее время, между этими странами не было никогда.

На сегодня Турция единственная страна – член НАТО, которая имеет наихудшие отношения с США. Все началось с разногласий по поводу сирийского конфликта. Турция вначале поддержала все инициативы США и оказалась на стороне протестующих против Асада сирийцев. Но Асад остался, Иран и его прокси силы не позволили пасть режиму, а с приходом в конфликт в 2014 году России, ситуация в корне изменилась в пользу правительства. Асад остался, его так и не смогли слить, «слитым» оказался сирийский народ, который испытывает весь ужас войны последние 7 лет.

Помимо того, что Асад остался у власти, и Турция с коалицией не добились никаких результатов. США и Франция, так называемые союзники Анкары, начали разыгрывать курдскую карту на севере Сирии. Помимо этого, США не поддержала Эрдогана во время путча в 2015 году, а гюленистов, западные страны записали в список политзаключенных, а не террористов-путчистов. Турция дистанцировалась от западной коалиции в сторону России и Ирана и начала вести свою игру, что привело к положительным результатам: Турция очистила часть территорий на Севере от курдов, и получила свой пай в скудном сирийском пироге.

На сегодня главное требование Анкары от США – это выдача Гюлена, который сидит в Пенсильвании и которого Вашингтон не собирается отпускать. Но в Турции сидит за решеткой проповедник, гражданин США, который обвиняется в шпионаже. США вводят первые санкции против Турции, но и Анкара не собирается отступать. «Обменяем муллу на попа», — предлагает власть Эрдогана.

Комментируя # данную ситуацию журналист, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев, отметил, что складывается ощущение, будто стороны решили окончательно испортить отношения и уже не пытаются решать вопросы компромиссом.

«Сейчас мы слышим одни ультиматумы. У Америки есть свои известные нам рычаги давления, у Анкары свои. Самый главный рычаг Турции это, наверное, утрата доверия и окончательный разрыв дипломатических отношений. Неприемлемость такого давления со стороны США обсуждалась в Совбезе Турции и была ключевой повесткой дня», — отметил эксперт.

Яшар Ниязбаев считает, что Турция хочет вернуть банкира Атиллу Хакана (турецкий банкир, замешанный в коррупционном скандале «Большая взятка» и приговоренный к 32 месяцам тюрьмы), а США хотят вернуть Брансона и других граждан страны, которые находятся в турецких тюрьмах.

«По-моему сенаторы даже не пытаются склонить Турцию к лояльности, думая лишь о том, как бы наказать Эрдогана за чрезмерную независимость и своенравность. Но если знать Эрдогана понятно, что с ним это не сработает. Хотя с другой стороны, пример с российским бомбардировщиком показал, что, если ситуация влияет на экономику и грозит десятками млрд. долларов потерь для турецкого бизнеса, Эрдоган может изменить свое изначальное отношение к вопросу», — резюмировал он.

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