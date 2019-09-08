Обмен с ультиматумом

Обмен заключенными и пленными, о котором так долго говорили и готовили между Украиной и Россией, состоялся. Специальными самолетами, между странами нет воздушного сообщения, и для этого случая было сделано исключение, они одновременно вылетели из киевского аэропорта «Борисполь» и московского «Внуково».

У трапа самолета в «Борисполе» украинских героев встречал президент Владимир Зеленский. Каждого он поприветствовал и пожал руку. Моряков с трех судов, захваченных в Керченском проливе, встретили традиционным украинским караваем с солью. Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко вручил им правительственные награды, офицерские кортики и зачитал приказы о повышении по службе.

После встречи с родными и близкими со слезами радости на глазах, моряков увезли в военный госпиталь для медицинского обследования, а освобожденных политзаключенных в клиническую больницу государственного управления делами «Феофанию».

Совсем по-другому происходила встреча в Москве. Во-первых, полный список пока неизвестен и его обещали обнародовать позже. Это несколько странно, так как их имена в Украине известны. На фотографии главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян их лица заретушированы. От кого эти тайны тайной и остается.

Во-вторых, на поле допустили только камеры двух федеральных каналов, остальные журналисты довольствовались обзором из-за колючей проволоки.

В-третьих. Самой высокой персоной, встретившей самолет из Киева, был генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Соловьев. Он приехал ради встречи с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Его он отдельно от других освобожденных увез в своем автомобиле.

Как писал редактор отдела политики московской «Новой газеты» Кирилл Мартынов, «В общем, там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и «инструмент геополитики». Мы так ценим своих политзаключенных, что предпочитаем никому не называть их имена. Так вслед за гибридной войной начинается гибридная правозащита. Правы те, кто сейчас говорит о разной природе двух государств. Нынешняя Россия — империя и автократия, а Украина — демократическое национальное государство». В свою очередь поэт Дмитрий Быков заметил в своем стихотворении, что «Сенцова — да, освободили, а нас освобождать кому?».

Как писал немецкий еженедельник Der Spiegel, «Все ключевые украинские СМИ вели прямые трансляции, наблюдали, как два самолета приземляются… В Москве же была противоположная картина. В то время как в Киеве был праздник по поводу возвращения соотечественников, телеканал Россия 24 только через некоторое время показал кадры из Внуково, как российские заключенные несут свои сумки из самолета. Реакция (в Украине и РФ) на наибольший за последние два года обмен заключенными навряд ли могла быть более разной».

Не случайно имя Олега Сенцова очень часто вспоминали при обсуждении обмена. Почему-то российская сторона очень долго не соглашалась включить его в список. В то же время для Украины освобождение Сенцова, который показал себя несгибаемым борцом, голодал и использовал другие формы протеста, и дело сдвинулось с мертвой точки только после истории с Владимиром Цемахом.

Этого сепаратиста и коллаборанта, бывшего командира силами ПВО так называемой Донецкой народной республики (ДНР) украинские спецслужбы вывезли на контролируемую территорию. Москва сделала включение Цемаха в список освобождаемых условием обмена.

Настойчивость Кремля объясняется довольно просто. Как объяснил президент Владимир Зеленский, «Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности России к крушению МН17».

В Украине накануне обмена разгорелась бурная дискуссия по поводу освобождения Цемаха, так как он мог стать ценным свидетелем на процессе по делу МН17 в Нидерландах весной будущего года. Более 40 депутатов Европарламента просили Зеленского не отдавать его России. Тем не менее, Цемаха в список для обмена включили. Внешняя нелогичность действий украинской власти очень скоро разъяснилась.

«Украинские новости» приводят слова Зеленского, что следователи из Нидерландов допросили Цемаха перед обменом. «Его допросили и не только перед возвратом [в Россию]. <…> Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен». Президент добавил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия и допрашивали его несколько раз. В свою очередь Нидерланды потребовали от России выдачи Цемаха. Навряд ли это произойдет, но это уже проблемы Москвы и ее отношений с западным миром.

Мировые лидеры позитивно восприняли обмен между Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошая новость, возможно, это первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны».

Канцлер Германии Ангела Меркель в Twitter написала, что «Обмен заключенными между Россией и Украиной — знак, что дает надежду».

В Киеве при всей радости освобождения говорят, что еще много заключенных находятся в российских тюрьмах. В первую очередь речь идет о крымских татарах. Пока среди освобожденных только один из них — Эдем Бекиров.

Политическая составляющая обмена еще до того как он произошел, проявилась во всей полноте. Она касается украинского пророссийского блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и одного из его лидеров Виктора Медведчука.

Последний отправился во Владивосток на Восточный экономический форум. На его полях он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждался вопрос обмена. Медведчук продолжает позиционировать себя как посредника в отношениях между Киевом и Москвой. Это серьезно напрягает Зеленского и его окружение.

В своем интервью телеканалу «1+1» президент Украины высказался довольно определенно в отношении блока ОПЗЖ и его лидера Медведчука. «Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы?.. Партия господина Медведчука… Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие… Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится».

В Москве серьезно забеспокоились. Отвечая на вопросы журналистов, Путин в ультимативной форме потребовал прекратить разбирательства вокруг блока ОПЗЖ и его лидера.

Вывод однозначный. Россия в лице Путина продолжает политику вмешательства во внутренние дела Украины и для этого в качестве инструмента использует блок ОПЗЖ и его лидера Медведчука. В случае выявления иностранного финансирования, понятно, что из Москвы, на что намекал Зеленский, Киев предупреждают о большой заинтересованности в дальнейшей деятельности последнего.

Здесь может возникнуть большая проблема в коммуникации Кремля с украинским руководством. Зеленский хочет полностью вывести Медведчука из этого процесса, но в Москве требуют в ультимативной форме сохранить status quo.

Тем не менее, есть признаки сдвига российской позиции в украинском направлении. По крайней мере, по поводу обмена людьми. Приблизит ли это политическое урегулирование на Донбассе остается большим вопросом. Возможно, что ответ на него будет получен после встречи в нормандском формате, которую планируют провести в этом месяце.