Обманутая Европа…

На сессиях ПАСЕ в свое время выступали и политические предшественники премьер-министра Н.Пашиняна. Один из них, С.Саргсян теперь находится в опале, а другой – Р.Кочарян вообще, за решеткой.

Но когда мы прочли небольшое сообщение о том, что якобы на сессии ПАСЕ на этот раз будет выступать сам господин Н.Пашинян, сразу в голову пришла мысль, что европейским парламентариям не мешало бы пройти обследование у психиатров, потому что лично у меня создается такое впечатление, что многие из них страдают от СДВ – синдрома дефицита внимания, который является серьезным признаком детского аутизма.

Посудите сами, экс-президента Р.Кочаряна теперь обвиняют в подавлении политических протестов, в ходе которого были убиты и репрессированы десятки мирных людей.

Казалось бы, такого грязного человека нельзя было пускать даже на порог Совета Европы.

Но увы, этот «пес карабахской войны» с «многолетним стажем», на совести которого не только убитые азербайджанские дети, старики и женщины, но и представители собственного народа – мирные люди, протестующие против очередной узурпации власти карабахским криминальным кланом, не раз красовался перед европейскими депутатами не только, как «отец армянской демократии», а также, как защитник прав «демократического армянского меньшинства» в Карабахе, которое якобы жаждет независимости и свободы…

То же самое можно сказать и о С.Саргсяне. И этот «демократически избранный» президент Армении почувствовав вкус к власти решил продлить свое правление и стать «политическим долгожителем» – для этого даже не поленился изменить конституционные основы политической системы страны.

Непонятно, даже обидно, что все это происходило под «пристальным» наблюдением депутатов и экспертов Совета Европы – они давали высокую оценку всем выборам, происходящим в Армении, тепло и по-дружески принимали «вожаков» армянской военной хунты у себя в Европе.

Нет, мы не будем тут говорить о «двойных стандартах». Об этом много написано и сказано. Но грех не написать хотя бы пару предложений о предвзятом отношении европейских демократов к процессам, происходящим на Южном Кавказе – да и не только на Кавказе, вообще, во всем мире.

Еще великий Зигмунд Фрейд писал, что поведение человека определяется опытом, который он усвоил, приобрел в детстве. Мы постоянно пишем, что политику делают, создают и проводят обычные люди и им не чужды всякие стереотипы, даже предвзятое отношение к тем или иным аспектам мировой политики.

Если смотреть на процессы именно через эту призму, тогда все сразу станет ясным. Среднестатистический европеец априори считает, что такой маленький народ, как армяне, вдобавок, якобы одним из первых, принявший христианство, не может быть авторитарным сообществом, тем более, ксенофобом и шовинистом. Да, многие из них так думают, забывая, что фашисты в Германии также формально были христианами, военные палачи в бывшей Югославии также формально были христианами…

Армянский премьер Пашинян должен был говорить в ПАСЕ и о ксенофобии и национализме. Но Армения является единственной моноэтнической республикой Южного Кавказа! Представьте себе, армянин говорит об этнической и религиозной терпимости, даже о дружбе народов. Это похоже на то, что африканец из Сахары или бедуин из арабских пустынь говорит о снеге или о ледяных горах!

Отдают ли себе отчет европейские демократы в том, что они глубоко заблуждаются? Увы. Сейчас все они очарованы «бархатной революцией» Армении. Хотя, как правило, в демократических странах революций не бывает – все проблемы решаются выборами и референдумами, парламентскими и судебными обсуждениями.

Но европейским демократам сейчас не до этого, они даже не в курсе того, что «джаз-банде» Пашиняна еще следует доказать, что происходящие в Армении политические события не простая смена власти, а системные политические преобразования.

Теперь это, кроме политических оппонентов Н.Пашиняна, никого не волнует, в том числе и европейских парламентариев. Да, им пока есть, что писать в своих отчетах.

Наверное, напишут, что мы пригласили и выслушали представителя небольшого и молодого демократического государства, не обращая внимание на то, что это небольшое и молодое государство оставило сотни тысяч людей без крова и уюта, истребило тысячу детей, женщин и стариков. В какую графу напишут это евро-депутаты – к сожалению, неизвестно…