Облегчит ли ситуацию в Грузии «искреннее признание» Иванишвили?

Некоторые депутаты правящей политической коалиции не нашли своих имен в будущем избирательном списке или же нашли его в самом конце – признаться, уже в первые дни политических протестов именно так объяснили некоторые грузинские аналитики причину срыва парламентского голосования по пропорциональной системе.

Интересно, что почти то же самое сказал на днях и сам лидер правящей партии Б.Иванишвили после долгого и странного молчания: якобы правящая коалиция была перед серьезным расколом, поэтому он решил, что будет лучше, если депутаты «Грузинской мечты» проголосуют не по решению или указу партии, а по собственному желанию.

«Пусть не кто иной, а сами избиратели рассудят нас на выборах, которые пройдут уже в следующем году» — приблизительно так закончилось политическое послание «серого кардинала» правящей партии…

Из «послания» Б.Иванишвили можно сделать несколько выводов.

Во-первых, уже стало очевидно, что никаких уступок не будет и переход на пропорциональную избирательную систему с нулевым барьером, как минимум, перед этими выборами не состоится.

Даже информация о том, что представители власти проводят встречи с оппозицией, не вселяет надежду по поводу того, что будет найден какой-то компромиссный вариант. «Мечтатели» довольно агрессивно настроены против М.Саакашвили и его сторонников, вообще, против партии «Национального движения».

Интересно, что и в соседней Грузии в классификации оппозиционных партий постепенно появляются термины, характерные в большей степени для авторитарных систем, типа «радикальная» или «умеренная» оппозиция, что дополнительно подтверждает такие оценки, что правящая партия Грузии постепенно меняет свой политический цвет, дрейфуя в направлении авторитаризма – ведь, в по- настоящему демократических системах, как правило, такое разделение партий, как на «радикальная» или «умеренная» обычно не бывает, потому что все партии признают лишь один способ политической самореализации –демократические и открытые выборы…

Во-вторых, как развитие предыдущих тезисов заметим, что нет уверенности в том, что сами выборы пройдут в открытой и достаточно демократической атмосфере. Тот же самый Иванишвили на днях предложил оппозиции фактически политический торг, пообещав, что, если оппозиция откажется от своих требований, его партия может создать для них благоприятный тон, не выдвигая своих кандидатов из некоторых одномандатных – мажоритарных округов.

Поэтому можно сказать, что довольно хрупкая грузинская демократия уже дает трещину и все разговоры о том, что в Грузии демократия получила необратимый характер, в лучшем случае, вызывают иронию, т.к. грузинское общество еще должно доказать, что оно достойно называться сильным и демократическим обществом.

Сумеют ли они это сделать? Несмотря на то что, уже прошло больше двух недель, протесты не очень –то отличаются своей массовостью, плюс, с самого начала грузинские политологи и политические аналитики выражали сомнения по поводу того, что вряд ли оппозиционерам удастся организовать массовые протесты на такой либерально-европейской платформе, как избирательные реформы.

Сейчас для оппозиции более эффективным было бы затягивание протестов, т.к. это в какой-то степени есть испытание нервов и не исключено, что на каком-то этапе нервы правящей партии могут не выдержать и они пойдут на более жесткие меры, что может вызвать наконец-то массовый протест. Плюс, продолжение протестов в каком –то смысле уже есть предвыборная кампания. Понятно, что выборы уже фактически начались и они проходят на улицах или же площадях.

Команда Иванишвили фактически стремится стать «политическим долгожителем». Но есть недавний пример более авторитарной и в политическом плане провинциальной Армении: никто не верил, что криминальный и военизированный карабахский политический клан уступит власть, но это совершилось…

По идее Грузия считается более демократичной и свободной страной, даже самой свободной страной Южного Кавказа, т.е. крепостью демократического Запада на Южном Кавказе. Неужели она вечно останется в плену политических небылиц или же сказок довольно сомнительного человека – господина Б.Иванишвли? Не пора ли сделать еще один решительный шаг в направлении демократии — ведь именно этого ждут от Тбилиси и западные партнеры.