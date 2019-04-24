Обидно было до кончика хвоста, но каток не переименовали…

Наверняка, многие помнят, какое возмущение наших «многострадальных» соседей вызвало то обстоятельство, что российская делегация, участвовавшая в Баку в конференции «Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего», приняла также участие во всенародном шествии, посвященном памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Более всего обиженных армян возмутило то, что в шествии приняла участие всемирно известная спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, а ныне – зампред международного комитета Госдумы Ирина Роднина.

Нашим соседям, как говорит удав Каа из известного мультфильма, «до кончика хвоста» было обидно, что Ирина Роднина отплатила им «черной неблагодарностью за оказанную ими милость». А «милость» эта заключалась в том, что школе фигурного катания в Ереване было присвоено имя великой фигуристки.

Армяне с побагровевшими от «праведного» гнева щеками, набрав побольше воздуха в «могучую» грудь заорали благим матом: «Необходимо переименовать школу, и точка».

Сама всемирно известная спортсменка отреагировала на всю эту мышиную возню довольно спокойно. «Я принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад… Везде, где люди гибнут – это трагедия. Люди вспоминают тех, кто пострадал. Это не значит, что это – против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то. Для нас, для россиян, как Армения и армяне, так Азербайджан и азербайджанцы – это страны и люди, которые были когда-то частью Советского Союза», — в беседе с корреспондентом rusarminfo сказала Роднина.

Она также отметила, что речь идет не о школе ее имени, а о катке (ВНИМАНИЕ), который был построен на российские деньги.

«Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России. Это первое спортивное сооружение за последние двадцать с лишним лет, которое было построено в Армении. Это их право, что хотят, то пускай и делают», — сказала бывшая фигуристка.

То есть, мало того, что армяне пользуются на «халяву» фактически российским катком, так они еще и предъявляли абсурдные претензии.

Однако возмущение длилось недолго, и в соответствии со своей сущностью, как говорится, армяне дали задний ход.

Мэр Еревана Айк Марутян на заседании Совета старейшин города во вторник проинформировал о том, что с повестки снят проект решения о переименовании школы фигурного катания в Ереване имени Ирины Родниной.

«Проект решения снят с повестки в соответствии с письменным заявлением секретаря фракции «Свет» Ани Хачатрян», — цитирует Айка Марутяна издание «Armtimes».

Согласитесь, армянские «патриоты» оказались в довольно смешном положении. Глупая бравада сошла на нет, воинственный пыл угас, и воплей уже не слышно. Вот уж точно: полезли в воду, не зная броду. Возможно, до них дошло, что назвав каток именем Ирины Родниной, не они оказали ей «милость», а фигуристка оказала такую честь…