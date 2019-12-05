Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности обсуждается на семинаре в Баку

В Баку 5-6 декабря при совместной организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) проходит семинар на тему «Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: национальный и международный опыт специализированных судов», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство интеллектуальной собственности.

Выступая на семинаре, председатель правления Агентства Кямран Иманов напомнил, что в рейтинге Doing Bussines-2019″ Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран.

«В новом опубликованном отчете «Doing Business 2020» Азербайджан включен в список 20 реформаторских стран. В отчете Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности-2019» Азербайджан на 13-м месте по показателю «эффективности законодательства», на 5-м месте – по «реакции правительства на изменения», на 10-м месте – по «дальновидности и направленной на будущее деятельности правительства» и на 30-м месте – по показателю «защиты интеллектуальной собственности. Примечательно, что начиная с 2015-2016 годов, то есть с начала нового этапа реформ, показатель «защиты интеллектуальной собственности» постоянно улучшается. Все это результат правильной экономической стратегии главы государства», — сказал он.