Объемы в металлургической отрасли Азербайджана превысили 630 млн манатов

В январе-октябре 2019 года объемы производства в сфере металлургической промышленности в Азербайджане составили 434,894 миллиона манатов, сократившись на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 83,5 процента, составив 195,827 миллиона манатов, соответственно общий рост в отрасли увеличился на 35,5 процента, составив 630,721 миллиона манатов.

Всего в январе-октябре текущего года в Азербайджане было выплавлено 280,6 тысячи тонн стали (спад на 16,2 процента), произведено 255 тысяч тонн арматуры (спад на 4,1 процента), 39,3 тысячи тонн стальных труб (спад на 4,9 процента) и 5,8 тысячи тонн катанки (рост на 7,5 процента), 593,8 тонн стержней, валов и профилей (спад на 11,2 процента).

Производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 16 процентов — до 28,7 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на 26,1 миллиона манатов (рост на 86,2 процента), других конструкций из черных металлов было произведено на 18,8 тысячи тонн (рост в 2,5 раза). Производство гибких проводов, тросов и неизолированных кабелей из меди составило 4,08 тысячи тонн, продемонстрировав спад почти в два раза.(Trend)