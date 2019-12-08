Объемы китайского экспорта в США значительно снизились

На фоне торговой войны Пекина и Вашингтона резко упали объемы китайского экспорта в Соединенные Штаты. По итогам ноября данный показатель снизился на 12,5 процента в сравнении с тем же месяцем 2018 года, сообщило в воскресенье, 8 декабря, Главное таможенное управление в Пекине.

При этом показатель импорта товаров из США в Китай снизился на 23,3 процента. Общий объем двусторонней торговли уменьшился на 15,2 процента, указывается далее.

Совокупный показатель китайского экспорта снижается четвертый месяц подряд. В ноябре он упал на 1,1 процента, сообщило таможенное управление КНР. Показатель импорта в том же месяце впервые за последние семь месяцев слегка вырос — на 0,3 процента.