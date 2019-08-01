Объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана увеличился

На 1 августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 101.775.225,87 маната, 213.577,88 доллара США, 17.266,0 евро и 5000,0 рублей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

| 2019-08-01T12:45:46+00:00 1 августа 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss