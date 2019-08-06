Обама выступил за изменение закона об использовании оружия

Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.

«Ни одна страна на Земле и близко не приблизилась к той частоте массовых стрельб, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая нация не терпит того уровня насилия с применением оружия, как это делаем мы», — следует из опубликованного заявления Обамы.

Бывший лидер страны отметил, что необходимо привлечь к ответственности официальные лица страны и «изменить наши законы об огнестрельном оружии», иначе «эти трагедии будут продолжаться».

Кроме того, Обама выступил против использования расистской риторики американским руководством, поскольку это создает атмосферу «страха и ненависти».