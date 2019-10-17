Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо

Бывший президент США Барак Обама призвал канадцев голосовать на федеральных выборах за действующего премьер-министра Джастина Трюдо.
«На посту президента я гордился совместной работой с Джастином Трюдо. Он прилежный, эффективный лидер, который берется за большие вопросы, такие как изменение климата. Миру сейчас нужны прогрессивные лидеры, и я надеюсь, что наши северные соседи поддержат его еще на один срок», — написал Обама в Twitter.
Обама после ухода с поста президента в январе 2017 года в основном воздерживался от политических высказываний. Так, он отказался поддерживать кого-либо из многочисленных претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.(РИА Новости)
| 2019-10-17T07:53:35+00:00 17 октября 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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