Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо

Бывший президент США Барак Обама призвал канадцев голосовать на федеральных выборах за действующего премьер-министра Джастина Трюдо.
«На посту президента я гордился совместной работой с Джастином Трюдо. Он прилежный, эффективный лидер, который берется за большие вопросы, такие как изменение климата. Миру сейчас нужны прогрессивные лидеры, и я надеюсь, что наши северные соседи поддержат его еще на один срок», — написал Обама в Twitter.
Обама после ухода с поста президента в январе 2017 года в основном воздерживался от политических высказываний. Так, он отказался поддерживать кого-либо из многочисленных претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.(РИА Новости)