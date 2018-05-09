Обама назвал решение Трампа ошибкой

В специальном заявлении экс-президент США Обама назвал возможные негативные последствия от решения Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

«Это может придать смелости и без того опасному режиму; угрожать нашим друзьям разрушениями; представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки; и спровоцировать гонку вооружений в самом опасном регионе мира. Если ограничения на ядерную программу Ирана в рамках СВПД будут утрачены, то мы можем ускорить тот день, когда столкнемся с выбором: жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее», – считает экс-президент.

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| 2018-05-09T00:51:19+00:00 9 мая 2018, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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