Об людях нужно думать, об людях

Весь вчерашний вечер бродил по Площади Фонтанов, искал взглядом тех, кто совершает действия, «идущие вразрез с национальным менталитетом и общественной моралью». Искал не просто так, а потому, что прошла информация, что с понедельника в Баку усиливается борьба с этими явлениями, согласно Плану мер, утвержденному руководством Главного управления полиции (ГУП) нашей столицы. Эту новость поведал журналистам глава пресс-службы ГУП Эльшад Гаджиев.

По его словам, обращения граждан и наблюдения говорят о том, что в некоторых местах отдыха и развлечений в Баку – ночных клубах, барах, отелях и мотелях, центральных улицах встречаются случаи аморального поведения асоциального характера. Какая пламенная речь! Вспомнились прекрасные советские времена, когда милиция стояла на страже покоя и безопасности граждан СССР, а комсомольские активисты, с присущим им задором включались в борьбу за «чистоту рядов».

Уверен, что в те времена из Эльшада Гаджиева получился бы прекрасный комсомольский вожак. Вы только оцените его красноречие! «Поэтому для повышения эффективности борьбы со всеми его формами и проявлениями предусмотрено проведение комплексных профилактических мер для пресечения поведения, не соответствующего национальным нравственным ценностям и других негативных явлений», — сказал он.

Гаджиев внес и немного конкретики в планы решения столь злободневной проблемы. По его словам, специальные круглосуточные наряды по профилактике лиц аморального поведения будут функционировать на Площади фонтанов и ул.Низами («Торговая») в Сабаильском районе, пересечении улиц Самеда Вургуна и Низами в Насиминском районе. «Посредством СМИ общественность систематически будет информироваться о проводимой работе и осуществляемых мерах», — сказал Гаджиев.

Что же, дорогие читатели, вытекает из заявлений ответственного товарища из ГУП? А вытекает, что наша доблестная полиция в курсе того, где именно находятся места, где особо беззастенчиво происходят явления, «идущие вразрез с национальным менталитетом и общественной моралью». При наличии такой осведомленности, казалось бы, нет никакой необходимости в разработке особого Плана мер. Достаточно просто своевременно и добросовестно выполнять свою работу, а не увлекаться пиар-акциями.

При этом, весьма интересно было бы понять, что кроется за загадочным словесным оборотом о том, что «будет повышена эффективность» по борьбе с явлениями, которые «идут вразрез с нашим менталитетом». Это же не коров доить, повышая надои. Тут ты или реально борешься с чем-то, например, с увеличением числа проституток разного пола в центре Баку, либо не справляешься с этой работой. Третьего не дано.

Но, в ГУП, как видим, считают иначе. Там, видимо, решили начать борьбу за моральный облик нации именно с окончанием лета, прямо с первых дней сентября. И тут главное — не ошибиться с адресом. Это я к тому, что нагрянуть можно в какую-нибудь сауну или баню, где делают не совсем тайский и не совсем массаж, принадлежащую уважаемому человеку. Я бы даже сказал, что можно напороться на объект ну очень уважаемого человека, который в свое оправдание расскажет о том, что таким образом он ударно трудится для повышения туристической привлекательности нашей столицы, отдавая явное предпочтение гостям из арабских стран.

А еще, этот ну очень уважаемый человек вполне может связаться с еще более уважаемыми людьми и тогда у тех, кто ошибся адресом, борясь с явлениями, которые «идут вразрез с нашим менталитетом», будет болеть голова. И тогда, не удивлюсь, если окажется, что это жители домов, расположенных близ объекта ну очень уважаемого человека, мешают работам по ознакомлению арабских туристов со всеми достопримечательностями Баку. А кто сказал, что сауна, баня, массажный салон, ночной бар не могут считаться таковыми?!

Правда, я как-то сильно сомневаюсь в том, что «посредством СМИ общественность систематически будет информироваться о проводимой работе и осуществляемых мерах», а именно это обещал Эльшад Гаджиев, если такая ошибка с адресом у проверяющих органов все же случится. Хотя, уже и без того правомочность таких рейдов поставлена под сомнение отечественными экспертами.

B законодательстве Азербайджана не предусмотрены случаи «против национального менталитета» и «против общественной морали». Поэтому борьба полиции против проявлений этого выглядит не ясно. Об этом агентству Turan заявила юрист Самира Агаева, комментируя заявление ГУП. По ее словам, создание специальных нарядов полиции для вышеназванных целей есть создание полиции нравов.

Свое мнение на сей счет высказал и эксперт в области права, адвокат Асабали Мустафаев. Он также считает, что кампания столичной полиции по усилению борьбы за «общественную нравственность» вызывает сомнения с точки зрения права. И он также указывает на то, что в законодательстве нет понятия «общественная нравственность» и «национальный менталитет» и оценки этих понятий субъективны.

«Когда полиция проводит рейды против автохулиганов, это понятно, поскольку в законодательстве есть такое правонарушение. Но что имеется в виду под «общественной нравственностью» или «национальным менталитетом»? Какими критериями будут руководствоваться сотрудники полиции? Если у полиции есть оперативная информация о функционировании борделя в каком-либо объекте, то правоохранители могут провести там операцию. Но, проводить рейды с целью поиска подобных объектов, уже вызывает вопросы с точки зрения законности», — считает А.Мустафаев.

Он, кстати, считает, что гораздо уместнее усилить контроль за телепрограммами, где в эфире открыто пропагандируется распущенность. Но тут нужно уточнить, что этим должно заниматься вовсе не ГУП, а ведомство, называющееся Национальным Советом по телерадиовещанию, председателем которого является Нуширеван Магеррамли. Он порой что-то говорит о кошмаре, творящемся на отечественных телеканалах. Но, воз и ныне там. Не удивлюсь, если тоже самое будет в итоге и с действиями, «идущими вразрез с национальным менталитетом и общественной моралью», с которыми решила ныне героически бороться наша полиция. В том числе и потому, что предложения известного характера рождаются потому, что на них есть повышенный спрос.