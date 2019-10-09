ОАЭ в 2020 году примут решение об отправке следующего космонавта

Объединенные Арабские Эмираты в 2020 году примут решение об отправке следующего космонавта, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.
Первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС, стал Хазза аль-Мансури. Аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле «Союз МС-12» с МКС 3 октября.
«Сейчас мы сконцентрированы на миссии Хаззы аль-Мансури, его научных экспериментах, возвращении в страну. Мы не приняли решение, каков будет следующий шаг», — заявил он, отвечая на вопрос о том, готовится ли отправка на МКС следующего эмиратского космонавта уже сейчас.
«Если возвращаться к программе ОАЭ по пилотируемым полетам в космос – это продолжительная программа, не разовый визит, она продолжится на научной основе. Уверен, в течение ближайших месяцев или, возможно, в следующем году мы получим больше информации и поймем, какой шаг предпринять дальше», — добавил он.