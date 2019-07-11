ОАЭ собираются запустить второй спутник

ОАЭ готовятся к запуску второго спутника для нужд вооруженных сил, аналогичного Al-Saqr 1, который был утрачен в результате неудачного запуска ракеты Vega, сообщило в четверг Эмиратское государственное новостное агентство.

Как ранее сообщил представитель французской компании Arianespace, миссия ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру завершилась неудачей после смещения траектории. До этого запуск из-за погодных условий два раза переносился.

Как отметило агентство, в настоящее время ведется подготовка к запуску спутника Al-Saqr 2, благодаря чему работа группировки спутников системы Ain Al-Saqr продолжится, эта система рассчитана на работу с одним или двумя спутниками.