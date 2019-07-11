ОАЭ собираются запустить второй спутник

ОАЭ готовятся к запуску второго спутника для нужд вооруженных сил, аналогичного Al-Saqr 1, который был утрачен в результате неудачного запуска ракеты Vega, сообщило в четверг Эмиратское государственное новостное агентство.

Как ранее сообщил представитель французской компании Arianespace, миссия ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру завершилась неудачей после смещения траектории. До этого запуск из-за погодных условий два раза переносился.

Как отметило агентство, в настоящее время ведется подготовка к запуску спутника Al-Saqr 2, благодаря чему работа группировки спутников системы Ain Al-Saqr продолжится, эта система рассчитана на работу с одним или двумя спутниками.

| 2019-07-11T16:07:41+00:00 11 июля 2019, 18:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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