ОАЭ планируют увеличить добычу нефти к 2030 году

ОАЭ планируют увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

«Верховный нефтяной совет утвердил капрасходы в размере 486 миллиардов дирхамов ОАЭ, чтобы поддержать планы ADNOC по наращиванию добычи в пятилетней перспективе, включая газовую стратегию компании по самообеспечению газом и превращению в чистого экспортера. ADNOC нарастит мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году», — написал он на своей странице в Twitter (report.az).

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