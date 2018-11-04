ОАЭ планируют увеличить добычу нефти к 2030 году

ОАЭ планируют увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

«Верховный нефтяной совет утвердил капрасходы в размере 486 миллиардов дирхамов ОАЭ, чтобы поддержать планы ADNOC по наращиванию добычи в пятилетней перспективе, включая газовую стратегию компании по самообеспечению газом и превращению в чистого экспортера. ADNOC нарастит мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году», — написал он на своей странице в Twitter (report.az).

65 просмотров
| 2018-11-04T18:09:52+00:00 4 ноября 2018, 18:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss