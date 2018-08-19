О состоянии здоровья Шумахера ничего не известно

Семья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера опровергла информацию о переезде из Швейцарии на Мальорку. Об этом заявила пресс-секретарь спортсмена. Ранее в СМИ появились сообщения, что супруга легендарного автогонщика Коринна Шумахер приобрела в Испании роскошную виллу общей площадью 15 тысяч квадратных метров за 30 млн евро. Ранее особняк принадлежал президенту мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу.

Информация о переезде семьи гонщика была основана на словах мэра муниципалитета Андрайч на Мальорке Кати Руар, которая поприветствовала именитого спортсмена. Местные СМИ высказывают предположения, что дом на острове Шумахеры будут использовать лишь для отдыха. В настоящее время они живут на вилле в Швейцарии на берегу Женевского озера.

49-летний спортсмен более четырех лет назад получил тяжелейшую травму головы, катаясь на горных лыжах. Долгое время он находился в коме, потом его скрывали от общественности. В настоящий момент состояние легендарного гонщика остается неизвестным, поскольку его семья ограничила общение с прессой и не допускает утечек информации. В январе Михаэлю Шумахеру должно исполниться 50 лет.