О ракетном пуске КНДР узнали в Сеуле

Северная Корея осуществила запуск минимум одного реактивного снаряда в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, в районе населенного пункта Синори (провинция Пхенан-Пукто). Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. Официального подтверждения информации со стороны КНДР пока не последовало, информирует Русская Служба DW.

По данным южнокорейской стороны, пуск был выполнен в 16.30 по местному времени (11.30 по бакинскому), передает агентство Yonhap. По его информации, испытания произведены в районе военной базы, где размещены баллистические ракеты «Нодон» с дальностью полета около 1300 километров.

Директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ен провел в связи с этим консультации с представителями КНШ и министром национальной обороны Чоном Ген Ду.