О переезде Бакинского государственного цирка

Хотя вопрос переезда Бакинского государственного цирка обсуждается, пока еще точно не известно, когда будет построено новое здание.

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель пресс-службы Цирка Махир Расулоглу.

«В связи с тем, что нынешнее здание Бакинского государственного цирка старое, отремонтировать его будет трудно. Поэтому есть необходимость в новом здании, отвечающем современным требованиям. Но пока здание, в которое переедет цирк не готово. Просто в этом направлении идут работы», — сказал Расулоглу.

Руководитель пресс-службы добавил, что Цирк не переедет в какое-то готовое здание.

«Для цирка нужно построить новое здание и в этом направлении уже ведется работа. После того, как новое здание будет готово, Бакинский государственный цирк переедет туда», — подчеркнул Махир Расулоглу.