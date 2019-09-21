О кресте и трусах

За несколько последних дня прозвучали две громкие новости, имеющие прямое отношение к Азербайджану и Израилю, фигурантом которых оказалась и Армения. Начнем с напоминания о том, что израильская компания Israel Aerospace Industries LTD. открыла представительство в Азербайджане. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве налогов.

«Представительство Israel Aerospace Industries LTD. в Азербайджане зарегистрировано 22 августа», — отметили в ведомстве. Официальным представителем компании является гражданин Израиля Браиман Зеев. По данным израильских СМИ, Israel Aerospace Industries активно сотрудничает с Азербайджаном. В частности, Азербайджан купил у нее беспилотник Harop и др. оборудование.

Israel Aerospace Industries, IAI (Авиационная промышленность Израиля») основана в 1953 году, осуществляет деятельность в сфере ВПК. В частности, компания занимается производством авиатехники и авионики, приборов и оборудования для космических спутников, связи и разведки, один из ведущих в мире разработчиков и производителей БПЛА, некоторые из них не имеют аналогов в мировой практике авиастроения.

IAI является одной из ведущих технологическо-промышленных компаний Израиля, в ней работают около 16 тыс. сотрудников, годовой объем продаж превышает $3,3 млрд. Следовательно, открытие представительства этой компании в нашей стране является очень положительным шагом, свидетельствующим о расширении азербайджано-израильского сотрудничества в военно-технической сфере.

Это именно то, что всегда беспокоило, если не сказать вызывало истерику, не только у официального Еревана, но и у всего мирового армянства. В РА поняли, что противостоять этому сотрудничеству они никак не могут. И вот тут начинаются самые интересные события. К примеру, правительство Армении приняло решении об открытии посольства в Израиле.

«Необходимость наличия посольства в Израиле обусловлена тем, что в Ближневосточном регионе Израиль играет важную геополитическую роль. Политика, которую проводит Израиль, прямо влияет на переформатирование и стабильность в регионе», — сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, сообщают армянские СМИ.

Израиль уже заявил, что приветствует решение правительства Армении открыть посольство в Израиле. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Государство Израиль приветствует решение правительства Армении открыть посольство в Израиле. Это решение отражает значительный прогресс в государственных отношениях между нашими странами, который произошел за последний год. Открытие посольства — этот новая и важная глава в двусторонних отношениях, и мы уверены, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами и стимулирует сотрудничество между странами во всех сферах», — сказал Исраэль Кац.

Но прошел всего день, как появилась новая интересная информация. Ереван и Бейрут сотрудничают в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сказал министр обороны Ливана Элиас Абу Сааб на пресс-конференции с армянским коллегой Давидом Тонояном в Ереване. При этом, он сделал весьма скандальное заявление.

«Наши вызовы находятся на южной границе, мы фактически в состоянии войны с Израилем, хотя активных военных действий сейчас не происходит. Израиль оккупировал часть территории Ливана. У Армении и Ливана есть схожие вызовы. Армянские границы также периодически нарушают или угрожают нарушить беспилотные летательные аппараты. В этом направлении мы делимся разведывательной информацией, опытом — чтобы защитить наши страны от подобных или других атак», — сказал ливанский министр.

Скандальность данного заявления состоит в том, что Элиас Абу Сааб, сознательно или по ошибке, попытался представить Армению в качестве страны, которой угрожает опасность. При этом очевидно, что источником региональной безопасности является именно Армения, более четверти века держащая под оккупацией 20% территорий Азербайджана и отказывающаяся следовать требованиям резолюций ООН.

Впрочем, внимание наше привлекает не только такой «ляп» ливанского министра. По сути, Армения объявляет о готовности участвовать в войне против Израиля, сбивать израильские БПЛА, в том числе и очень далеко от своих границ, а с другой — вещает о намерении открыть посольство РА в Израиле. Даже для привычно двуличной армянской дипломатии — это слишком. Очевидно, что одно исключает другое. Причем настолько, что впору вспоминать про совет попу из анекдота — либо крест снимите, либо трусы наденьте.

При этом есть и положительный момент. Армянская сторона, по сути, признала свой провал в израильском направлении. Только вот исправить тут уже вряд ли что-то получится. Слишком уж глубоки и разносторонни азербайджано-израильские связи. Да и заявления, сделанные ливанским министром в Ереване, конечно же услышали и запомнят в Израиле. В Баку, конечно же, тоже сделали выводы из готовности Ливана поддержать страну, которая держит под оккупацией наши земли. И мы прекрасно понимаем, что в реальности, ливано-армянское сотрудничество может быть в сфере обмена опытом совершения терактов, а не в борьбе с израильскими БПЛА. Но и к такому варианту развития событий, в Азербайджане готовы. Как, собственно, и в Израиле.