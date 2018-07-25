О качественной журналистике и профессионалах

Мы часто говорим о негативных фактах в различных сферах жизнедеятельности страны, сравниваем себя с ведущими государствами Европы и нередко приходим к выводу, что там у них лучше. К этому обычно приходят люди, не в пример пропагандистам от чиновничества, с нормальным IQ, не думающие покидать Родину, любящие ее искренне и думающие о ее будущем. И все мы при этом сетуем на нехватку профессионалов. Отчасти это правда, профессионалов действительно не хватает, но это вовсе не свидетельствует о том, что их нет. Вот что об этом пишет наш коллега Исмаил Алиев из Vesti.az.

«Если меня разбудят и спросят о том, в чем состоит главная проблема Азербайджана, я скажу: в её географическом местоположении. Азербайджан в центре геополитических интересов основных геополитических игроков. И очень трудно в таком сложном регионе вести уравновешенную, сбалансированную внешнюю политику, удовлетворять как свои национальные интересы, так и интересы своих соседей. Заметьте, мы еще не упомянули об армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха, который также используется мировыми игроками как рычаг влияния на Баку.

У медали есть и другая сторона, не менее важная. Азербайджан за последние годы добился значимых успехов, заявил о себе как мировой энергетический центр, осуществляя один за другим проекты, направленные на обеспечение энергетической безопасности не только региона, но и Европы. С Азербайджаном считаются, к Азербайджану прислушиваются.

Для подкрепления всех этих успехов необходимо вести работу не только на дипломатической арене, но и на информационном поле. Давайте признаем тот факт, что тут возможности Азербайджана сужаются. Тому есть как субъективные, так и объективные причины. Это и работа диаспоры, и отсутствие понимания необходимости эффективной пропаганды нашей страны и отсутствие профессионалов.

Кстати о профессионалах. Vesti.Az регулярно пишет об успехах известного азербайджанского журналиста Ибрагима Набиоглу на CNN-Turk. И это не просто успех. Объясню его значимость.

Во-первых, сам CNN-Turk. Стоит ли вообще говорить о значимости и профессионализме CNN? На мой взгляд, это лишнее. Это информационный бренд.

Во-вторых, Ибрагим Набиоглу готовит целое досье об Азербайджане, о визитах главы государства, о тайных месседжах, которые заметит только профессионал, который знает регион изнутри, знаком с политическими процессами, знает, что такое национальные интересы Азербайджана и как надо вести работу в этом направлении.

Впервые за долгие годы на CNN-Turk появились анализы об Азербайджане, о политике Баку. Был проведен тщательный анализ успехов проектов TANAP, Баку – Тбилиси – Карс. Были доведены до простого зрителя политические месседжи этих проектов. Зрителю объяснили, почему президент Турции Эрдоган совершил свой первый визит именно в Азербайджане, что скрывалось под его заявлениями в Баку? Что ждет регион в целом?

В-третьих: та самая информационная война. Азербайджан получил площадку, где отстаивает свои интересы и становится интересным для других. Повторюсь, всё это успешно, потому, что делается профессионалом.

И, наконец, последнее. Если мы хотим, чтобы наши успехи, как на политической, так и на экономической стезе сопровождались успехами и на информационном поле, то надо довериться профессионалам, создавать для них все возможности, открывать центры, вкладывать инвестиции. А эти инвестиции приносят прибыль. Ведь это реклама страны, её потенциала, её политических, экономических возможностей».