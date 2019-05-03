О главном приоритете Зеленского рассказал его советник

Главным приоритетом для избранного президента Украины Владимира Зеленского и его команды является возобновление переговоров по урегулированию ситуации на востоке страны в нормандском формате. Об этом заявил советник Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк 3 мая.

«Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны», — цитирует Данилюка агентство «РИА Новости».

| 2019-05-03T15:10:38+00:00 3 мая 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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