О главном приоритете Зеленского рассказал его советник

Главным приоритетом для избранного президента Украины Владимира Зеленского и его команды является возобновление переговоров по урегулированию ситуации на востоке страны в нормандском формате. Об этом заявил советник Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк 3 мая.

«Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны», — цитирует Данилюка агентство «РИА Новости».