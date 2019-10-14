О чем сказал и промолчал депутат Раджабли?

«В России работает большое число азербайджанцев, и они должны платить взносы в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в Азербайджане», — заявил, как сообщает Report, председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли на XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.

По его словам, наработанный в России и других странах стаж работы прописан в межгосударственной конвенции, однако не ратифицирован Россией: «Поэтому как бы долго люди ни работали в России, их стаж работы не влияет на пенсии. Считаю, что с учетом межгосударственной конвенции мы должны предпринять взаимные шаги по этому вопросу», — указал Х.Раджабли. И это было очередное громкое, приводящее к широкому обсуждению заявление данного отечественного парламентария.

Начнем с того, что он выбрал совершенно не корректную, ошибочную форму предложения. Никто и никому ничего не должен. Тем более, азербайджанцы, работающие в РФ. Не лично господину Раджабли, не ГФСЗ. Другое дело, что они могли бы платить взносы в ГФЗС. Действительно, чем выше отчисления работающего человека в ГФСЗ, тем более высокую пенсию он будет получать. Вне зависимости от того, где именно работает делающий эти выплаты — в Азербайджане или в какой-либо иной стране мира. Стало быть, для азербайджанцев, работающих в РФ, вроде бы было бы действительно выгодно уже сейчас делать отчисления в ГФСЗ, чтобы потом получать более высокую пенсию.

Но, тут необходимо уточнить, что отчисления эти мог бы делать не сам работающий, образно говоря, трудящийся в РФ Мамед, а его работодатель. Об этом, увы, депутат Раджабли не упомянул, что также стало причиной кривотолков. Но, вернемся к РФ и к трудовым мигрантам, устроившимся в этой стране. Хады-муаллим сам указал на то, что наработанный в России и других странах стаж работы прописан в межгосударственной конвенции и не ратифицирован самой Россией. Так что, озвученное им предложение пока носит сугубо проектный характер. Его практическая реализация может затянуться на долгий период.

При этом имеет смысл указать на то, что пока не ратифицировано и соглашение о пенсионном обеспечении стран-членов Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана). При этом планируется, что трудовые мигранты из стран ЕАЭС будут получать пенсии, даже если трудились не у себя дома. Проект документа предполагает, что за стаж работы, приобретенный до момента его вступления в силу, пенсии назначаются и выплачиваются страной, где человек проживает.

Кроме того, планируется, что Россия продолжит платить страховые пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца за российский стаж и стаж государств-членов, наработанный до 1 января 2002 года, если человек живет в России. Перемены ждут трудовых мигрантов — тех, кто трудился и в своей стране, и в других государствах ЕАЭС и к старости вернулся на родину и обратился за пенсией. И вот тут мы приходим к главному. Сейчас за трудовых мигрантов, которые работают в России официально, работодатели делают отчисления в ПФР, однако пенсию из него иностранцы не получают (за исключением граждан тех стран, с которыми у России заключены специальные соглашения).

Готовящееся соглашение предполагает, что государство, в котором трудится иностранный работник и в котором работодатель делает за него отчисления в пенсионный фонд, и будет платить ему пенсию, в том числе, если человек уедет в страну исхода. Иными словами, если азербайджанец долгие годы трудился в РФ и его работодатель делал за него отчисления, но не в ГФСЗ а в ПФР, то он будет получать высокую пенсию, даже если вернется обратно из РФ в Азербайджан. Правда, для этого нужно заключение между нашими странами специального соглашения.

То есть, Хады Раджабли снова сказал не полно, не все и выбрав совсем не те слова и выражения. Добавим также, что поднятая им тема близка и для Украины. Ведь, сотни тысяч, если не миллионы граждан этой страны ныне трудятся за рубежом. При этом, по данным украинского Пенсионного фонда, всего примерно 4 тысячи украинских пенсионеров получают выплаты в странах, с которыми были заключены такие соглашения о социальном обеспечении, а еще 3 тыс. человек финансируются в Украине за счет бюджетов других стран.

Претендовать на зачет украинского стажа можно в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Испании, Чехии, Словакии, Португалии и Польше. У Азербайджана, к сожалению, нет соответствующих договоров с этими странами. Хотя, с каждым годом растет число азербайджанцев, что уезжают трудиться в самые разные страны Европы. Пока же эта тема не попала в фокус внимания уважаемого Хады Раджабли.

Стоически промолчал он и о том, что прекраснее было бы создать для граждан Азербайджана такие условия, чтобы они у себя на Родине получали высокие зарплаты, отчисляли больше в ГФСЗ и, соответственно, получали в будущем более высокую пенсию. Ведь он является председателем комитета по труду и социальной политике ММ, а не главой Госкомитета по работе с диаспорой. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал от господина Раджабли таких откровений.