О чем не расскажет Соловьев

Интересная новость пришла из России. Оказывается, российские оборонные предприятия, которые производят продукцию, «живут впроголодь», так как вынуждены обслуживать кредиты финансовых институтов, «которые ничего не производят», а только обеспечивают организацию и внедрение продукции. Об этом во всеуслышание заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. Это я к тому, что на «происки Запада» это не свалишь, да и «фейком» не назовешь. Тем более, что новость эту распространило ИА «Интерфакс».

А тем временем, по словам Юрия Борисова, кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превышает 2 трлн. рублей. «Основное тело кредита никогда уже не будет погашено», — считает чиновник. Если этим предприятиям спишут треть задолженности — 600 млрд. или 700 млрд. рублей, то они смогут сэкономить 70 млрд. рублей только на обслуживании кредитов. При этом они смогут вложить больше $1 млрд. в производство, в том числе в диверсификацию, добавил Борисов.

На выплату процентов оборонным предприятиям нужно около 200 млрд. рублей. Как отметил Борисов, эта цифра «бьется» с их плановой прибылью. «Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть, возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет», — сказал российский вице-премьер.

По его словам, при этом прибыль кредиторов ОПК — финансовых институтов — в разы выше, чем у производителей. «Есть предмет, над чем подумать», — отметил он. И правильно, думайте. В том числе и над тем, как бы с Армении кредиты получить. Ведь только за последние три года Россия выделила РА кредитов на покупку оружия на 400 миллионов долларов. Тремя траншами, так сказать — дважды на сто и однажды на двести миллионов долларов. Знаете, сколько это делает в рублях? Сообщаю — порядка 26 триллионов рублей по текущему курсу.

И это, повторяю, всего за три последних года. Всего же, с момента развала СССР, Россия выделила Армении военных кредитов на сумму, измеряемую миллиардами долларов. Как тут не вспомнить, что еще генерал Лев Рохлин в свое время возмущался тем, что Россия подарила Армении оружия на миллиард долларов?! И все эти деньги, говоря словами российского вице-премьера Юрия Борисова, никогда не будут погашены.

Во-первых потому, что у Армении не было, нет и не будет ресурсов для их возврата. Во-вторых, потому, что в Армении и не думали что-то возвращать. В Ереване считали, считают и будут считать, что Россия просто обязана выделять РА военные кредиты, не мечтая даже об их возврате. Потому, что Россия и Армения, как в таких случаях любят вспоминать в РА, являются стратегическими союзниками. При этом, в РА регулярно, на всех уровнях, начиная от заявлений политиков разных мастей и заканчивая публикациями в СМИ, любят рассуждать о том, что РА является «европейской страной» и «бастионом демократии», высказывая свое всяческое презрение к РФ.

Плюс, в Армении любят возмущаться тем, что Россия продает Азербайджану самое современное оружие. Хотя, наша страна покупает его за живые деньги, тем самым спасая российский ВПК от «жизни впроголодь», тогда как Армения, своими безвозвратными кредитами, лишь усугубляет его бедственное положение. Но об этом, естественно, никогда не скажут в эфире российских телеканалов известные адвокаты РА – Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Семен Багдасаров и прочие, прочие, прочие. В чьих они интересах, получается, работают? Уж точно не в российских.