NYT узнала об операции саудовского принца против оппозиционеров

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман за год до убийства оппозиционного журналиста Джамаля Кашикчи санкционировал секретную операцию, целью которой было заставить замолчать несогласных с властями, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с информацией разведки США.

Отмечается, что секретная операция включала слежку, похищение, задержание и пытки граждан Саудовской Аравии. Как пишет NYT, по крайней мере, некоторые из тайных миссий выполнялись членами той же группы, которая причастна к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Кашикчи в посольстве саудовского королевства в Стамбуле в октябре 2018 года, сообщили источники издания. Они полагают, что именно его убийство стало «особенно вопиющим» примером широкой антиоппозиционной кампании в Саудовской Аравии.

Начиная с 2017 года, причастные к убийству Кашикчи были задействованы по меньшей мере в 10 операциях. В некоторых из них саудовцев принудительно возвращали из других арабских государств, задерживали и оказывали насилие во дворцах, принадлежащих наследному принцу и его отцу, саудовскому королю Салману, рассказали источники NYT. Американские чиновники называют их команду «саудовской группой оперативного вмешательства». (Газета.ру)