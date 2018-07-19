NYT: Трамп знал о масштабах российского вмешательства еще до инаугурации

Газета New York Times в среду опубликовала материал, рассказывающий о том, сколько разведывательной информации получил президент Дональд Трамп о непосредственной роли российского президента Владимира Путина во вмешательстве в американские выборы.

Статья проливает свет на настойчивые попытки Трампа отвлечь внимание от роли Москвы в его победе над демократом Хиллари Клинтон, в том числе его противоречивые заявления о выводах разведсообщества, которые он после встречи с Путиным в Хельсинки сначала поставил под сомнение, а потом поддержал.

По данным Times, Трамп впервые узнал о российском вмешательстве 6 января 2017 года, ровно за две недели до инаугурации, в ходе встречи в небоскребе Trump Tower с директором ЦРУ Джоном Бреннаном, директором национальной разведки Джеймсом Клэппером, директором ФБР Джеймсом Коми и директором Агентства по национальной безопасности адмиралом Майком Роджерсом.

Они показали избранному президенту строго секретную информацию о том, что Путин лично поручил вести хакерскую и дезинформационную кампанию, в том числе текстовые сообщения и электронные письма российских офицеров, а также информацию из сверхсекретного источника, близкого к самому Путину.

Среди этих материалов были электронные письма, похищенные хакерами из компьютерной системы Национального комитета демократической партии и сильно повлияли на симпатии избирателей.

Однако после брифинга Трамп опубликовал заявление, в котором возложил вину за вмешательство в выборы на «Россию, Китай, другие страны, внешние организации и страны».

Президент неоднократно называл расследование по так называемому «российскому делу» «охотой на ведьм» и попыткой демократов оправдать свое поражение на выборах.