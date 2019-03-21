NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн

Эксперты Лаборатории реактивного движения в Пасадине предложили направить к луне Нептуна исследовательскую станцию Trident. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, ученые утверждают, что в настоящее время возможно создать сравнительно дешевую автоматическую станцию для изучения Тритона, который является крупнейшим спутником планеты.

Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.

При этом проект исследования спутника будет официально представлен в NASA в марте.

| 2019-03-21T10:58:12+00:00 21 марта 2019, 12:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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