NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн

Эксперты Лаборатории реактивного движения в Пасадине предложили направить к луне Нептуна исследовательскую станцию Trident. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, ученые утверждают, что в настоящее время возможно создать сравнительно дешевую автоматическую станцию для изучения Тритона, который является крупнейшим спутником планеты.

Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.

При этом проект исследования спутника будет официально представлен в NASA в марте.