NYT «на пальцах» объяснила Трампу, как избежать войны с Ираном

Экс-советник президента США по нацбезопаности Сьюзан Райс на страницах The New York Times предложила президенту страны Дональду Трампу конкретные шаги, которые помогут избежать войны с Ираном.

По ее словам, распоряжение о нанесении ударов по Ирану, а затем его отмена, было беспорядочным, однако в настоящее время у американского лидера есть возможность возобновить переговоры по ядерной программе Ирана. Райс заметила, что риск войны в регионе все еще сохраняется.

«Как мы, вообще, оказались в 10 минутах от идиотской войны, когда президент не обдумал последствия?» — задается вопросом экс-советник.

Она подчеркнула, что в настоящее время процесс принятия решений по национальной безопасности не работает, что представляет опасность для страны. По мнению Райс, для деэскалации ситуации нужно предпринять ряд шагов. Во-первых, Трампу следует отстранить своего «неуправляемого» советника по нацбезопасности и агрессивно настроенного госсекретаря. Во-вторых, лидеру следует точно определить «красные линии», при пересечении которых Ираном США перейдут к военным действиям. Ими могут стать нападения на американцев, прямое нападение Ирана на Израиль и приобретение Тегераном расщепляющегося материала для производства бомбы.

В-третьих, Трамп должен сообщить Ирану об этих «красных линиях» и предложить путь для предотвращения войны. В-четвертых, президент должен предложить ряд взаимных шагов, которые позволят сторонам начать обсуждение более важных вопросов. Так, США могли бы не наращивать присутствие американских сил в Персидском заливе в обмен на то, что Иран не будет мешать международным перевозкам и полетам. В-пятых, ему следует приостановить выход США их ядерного соглашения с Ираном и временно (возможно, частично) освободить Иран от санкций в обмен на переговоры и освобождение задержанных американцев.(Газета.ру)